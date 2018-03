Sénégal: Coopération sino-sénégalaise - Pour l'élargissement de la coopération au secteur des hydrocarbures

En outre, «chaque année, nous octroyons 60 bourses gouvernementales aux Sénégalais. Plus de 300 Sénégalais ont subi différentes formations en Chine. Nous voulons réaliser un développement partagé. Sur tous les plans, nous sommes ouverts pour former des techniciens sénégalais».

Cela participera à élargir la coopération dans de nouveaux chantiers comme l'exploitation des ressources d'hydrocarbures, l'énergie solaire et les recherches scientifiques, pour transformer la coopération bilatérale dominée par des aides et travaux forfaitaires en une coopération sur les capacités de production et les services techniques. On apportera ainsi une contribution active au développement industriel et agricole du Sénégal.

