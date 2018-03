Sénégal: Amical/Aliou Cissé - « On est en train d'essayer un nouveau système »

Le comportement de l'équipe a été bon dans l'ensemble. C'est un nul mais le Sénégal devait gagner ce match. Mais, dans la conservation on a été bons. Je dois donner du temps de jeu à certains raison pour laquelle j'ai sélectionné 30 joueurs. Donc, il y aura des changements contre la Bosnie. Je n'ai pas envie de me taper sur les 23, » a confié le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé.

« On est en train d'essayer un nouveau système mais ce n'est pas figé. Le plus important c'est le contenu et le classement. Cela fait un bon bout de temps que ça se trouve dans ma tête. Les matches amicaux servent aussi à ça.

Le joueur d'Amiens, Moussa Konate a égalisé en seconde période (1-1, 63e). Les entrées des deux autres pensionnaires de Ligue 1, Isamila Sarr et Diafra Sakho, n'ont rien changé et le Sénégal a concédé un match nul peu encourageant.

Avec un 3-5-2, les Lions de la Teranga n'ont pas bien débuté le match et encaissent un but sur un penalty qui a été concédé par Lamine Gassama à la 20e minute de jeu.

