Sénégal: 17 concessions brulées à Sadio - Le maire appelle à assister les sinistrés

«Il ne s'agit pas d'un feu ordinaire, son origine reste à déterminer, c'est un mystère qui nous dépasse». Ces propos sont de Pape Sidy Ndiaye, maire de la commune de Sadio, à 12 km de Taïf dans le département de Mbacké. Un bilan provisoire fait état de 17 concessions brulées, des animaux morts et d'importants dégâts matériels.

La commune de Sadio vit dans la stupeur depuis l'après-midi du vendredi. Le maire de la commune ne sait plus à quel saint se vouer et lance un appel aux autorités pour lui venir en aide et l'aider ainsi à réconforter les sans abris, victimes de ces incendies mystérieuses. Pape Sidy Ndiaye révèle que 17 concessions, des animaux et un important lot de vivres et de matériels ont été consumés par les flammes.

Les victimes dorment à la belle étoile. Les rescapées du quartier Ndar Gou Ndaw ont déserté leur domicile emportant tout ce qui peut l'être. Il y a des maisons en terrasse qui ont pris feu, puisque, explique le maire, «le feu provenait du dessous des lits. Les victimes, en majorité des paysans, ont vu leurs récoltes et vivres réduits en cendres (riz, mil, arachide, mais, habits, etc.).

Ils n'ont rien pu sauver. Pape Sidy Ndiaye révèle que les sapeurs-pompiers étaient sur place, mais avec une seule citerne, l'eau n'a pas suffit. Pour lui, le ministre de l'Intérieur et ses services sont interpellés.

«J'en appelle aux autorités, nous sommes vraiment dépassés, j'invite le service de l'hydraulique à mettre en permanence deux camions citerne, le seul camion des sapeurs-pompiers ne suffit pas », lance le maire de Sadio, qui fait toutefois savoir qu'« il n'y a pas de perte en vie humaine mais les dégâts matériels sont inestimables». Les victimes ont besoin surtout de matelas et de vivres.

En tournée dans cette localité le week-end dernier, le ministre Oumar Guèye et sa délégation ont visité, en compagnie du maire, certaines concessions de sinistrés. Il a, à l'occasion, compati et réconforté au nom du Président Macky Sall et remis des enveloppes.