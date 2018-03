Sénégal: Macky Sall sur ses six ans à la tête de l'Etat - « Le bilan est globalement très positif »

Sur les ondes de la Rfm, le Président de la République, Macky Sall, juge positif ses six ans à la tête du Sénégal. Mais il souligne que son ambition est de faire mieux pour que le Sénégal soit un pays émergent.

«Il appartient aux sénégalais d'apprécier mon travail. Je ne peux pas m'auto-évaluer sur ce que j'ai fais, mais si je dois simplement, objectivement, évaluer ce qui a été fait en 6 ans par rapport à ce qui a été réalisé avant, je pense que le bilan est globalement très positif», a déclaré le chef de l'Etat qui s'exprimait sur les ondes de nos confrères de la Rfm. La preuve, a-t-il argumenté, «c'est d'abord notre croissance économique mais c'est surtout, les politiques d'inclusions sociales».

Macky Sall a souligné que ces politiques sociales sont un marqueur fondamental de sa politique. «Rappelez-vous, depuis qu'on a débuté en 2012, les prix des denrées n'ont jamais connu d'augmentation.

Cela est inédit au Sénégal. Rappelez-vous les problèmes de coupure de l'électricité que notre pays a connue, avec toutes les émeutes. Aujourd'hui, c'est derrière nous, définitivement», a dit le président de la République. Macky Sall a aussi rappelé les efforts réalisés pour ramener la paix en Casamance.

Même s'il exprime sa satisfaction, le Chef de l'Etat a précisé qu'il veut faire mieux. «On peut être fier de ce qui a été fait, mais mon ambition est beaucoup plus importante que ce que j'ai déjà fait. Mon ambition est de faire du Sénégal, véritablement, un des grands pays africains en matière de croissance économique, d'émergence et en matière de modernisation», a-t-il affirmé.

Selon lui, cette ambition doit être réalisée « dans une politique inclusive et dans un Etat de droit ». «C'est pourquoi nous sommes sur le chemin. Nous restons motivés plus que jamais, pour l'atteinte des objectifs fixés dans le plan Sénégal émergent (Pse). Il appartiendra ensuite, à ceux qui viendront après moi, de poursuivre cette œuvre parce que c'est une construction qui continue», a-t-il affirmé.

ENLEVEMENTS ET MEURTRES D'ENFANTS : « AUCUNE FACILITÉ NE SERA ACCORDÉE AUX MALFAITEURS »

Le Chef de l'Etat a manifesté sa consternation et sa douleur sur les rapts et meurtres d'enfants notés au Sénégal. Il a déclaré, hier, que son gouvernement est déterminé à traquer les auteurs.

«J'ai déjà donné les instructions les plus fermes qui soient, au ministre de l'Intérieur et au ministre des Forces armées pour que la police, la gendarmerie et tous les services de renseignements et de sécurité puissent se mobiliser pour traquer les malfaiteurs et les traduire devant la justice. Aucune facilité ne sera accordée à ces malfaiteurs», a averti le Chef de l'Etat.

«Le Sénégal se mobilisera plus que par le passé, pour mettre un terme définitif à cette vague d'assassinats et de rapts d'enfants. C'est ignoble et inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela», a ajouté le Chef de l'Etat.

Macky Sall a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances en particulier à la famille de l'enfant Fallou Diop qui a été la dernière victime ainsi qu'à toutes les familles qui ont eu à souffrir de ces pratiques ignobles. «Mais croyez-moi, le président de la République et le gouvernement prendront toutes les mesures qu'exige la situation», a-t-il insisté.

S'agissant de la persistance du phénomène en dépit de la présence au Sénégal de plusieurs structures dédiées à la protection de l'enfant, Macky Sall a rappelé avoir institué un ministère chargé de la petite enfance associé à la bonne gouvernance.

Mais, a-t-il relativisé, «ce qui est en jeu, c'est non seulement la défense des droits de l'enfant et leur protection, mais aussi de veiller à ce que la législation soient revisitée au besoin, de sensibiliser tous les acteurs pour que le travail des enfants, l'exploitation sexuelle des enfants soient bannis. Au besoin, s'il faut légiférer, nous le ferons pour adapter notre législation au contexte actuel», a-t-il promis.

SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR : LE CHEF DE L'ETAT RASSURE LA DIASPORA

Face à la série macabre de sénégalais établis à l'étranger sauvagement tués et à l'indignation collective de la diaspora, le Chef de l'Etat a listé, pour les rassurer, toutes les mesures prises par le gouvernement pour tirer au clair tous ces meurtres tout en réitérant la place privilégiée des émigrés sénégalais dans sa politique attestée par les nombreuses initiatives en leur faveur depuis son avènement à la tête du pays.

«La diaspora a été une grande préoccupation dans ma politique, en attestent toutes les politiques d'appui que j'ai développées en faveur des sénégalais de l'extérieur, notamment des femmes de la diaspora pour leur appui et leur insertion aussi bien au pays qu'à l'étranger depuis mon arrivée à la tête du pays ainsi que les nombreux accords et conventions avec les gouvernements des pays d'accueil de nos compatriotes pour que la protection consulaire et leurs conditions de séjour soient mieux prises en compte, partout où ils se trouvent et le ministre des Affaires étrangères en assure le suivi régulier», a-t-il dit.

Le président Sall assure que «le Sénégal sera toujours aux côtés de ses compatriotes, quel que soit le pays d'accueil et leur éloignement ». En outre, pour parer à l'immigration clandestine des jeunes à la solde de trafiquants véreux «qui leur vendent des illusions et la mort dans la Méditerranée et le désert du Sahara», et les fixer dans leurs terroirs, «nous avons récemment élaboré des mesures et des politiques qui sont en train d'être mises en œuvre», a-t-il fait savoir.

En effet, selon Macky Sall, «la réponse pour absorber le maximum de jeunes est la création des conditions minimales d'un développement interne à travers une offre alternative dans la formation professionnelle qualifiante, l'insertion et l'entrepreneuriat».

Sur ce plan, «des partenaires accompagnent cette politique de l'Etat et l'Espagne est le pays le plus en avance sur la politique d'insertion en milieu rural avec la création des fermes modèles «Nataangué» pour retenir les jeunes qui souhaitent rester aux pays», a-t-il conclu.