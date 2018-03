Cote d'Ivoire: Elections sénatoriales boycottées par l'opposition

Le scrutin se déroule paisiblement et on attend la fermeture des bureaux de vote, à 17h00, pour procéder au dépouillement et à la proclamation des résultats. Par la suite, dans un délai qu'on ne connait pas encore mais qui sera nécessairement avant la session sénatoriale prévue pour le 10 avril, le président Ouattara procédera lui-même à la nomination du dernier tiers des sénateurs, ce qui nous fera alors une Chambre de 99 membres.

Il s'agit d'une élection sans grand suspens puisque sur 33 circonscriptions et districts à pourvoir, il y a seulement 58 listes. L'opposition a boycotté ce scrutin et le candidat RHDP, de la majorité présidentielle, se retrouve seul en lice, ce qui laisse évidemment peu de place à des surprises.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.