Ile Maurice: Jardin de Plaine-Verte - Quand des ex-toxicos font «nik»

Que peut la police quand des individus à l'allure suspecte squattent le kiosque et des allées du jardin ? «Tant que quelqu'un n'a pas commis de délit ou n'est pas soupçonné d'en avoir commis, il peut aller et venir à sa guise. Nous sommes un État démocratique. Nous ne pouvons pas priver le citoyen de ses droits constitutionnels.»

Sollicité pour une réaction, l'inspecteur Shiva Coothen, du Police Press Office, déclare : «La police et l'AntiDrug & Smuggling Unit sont sur le quivive.» Il affirme qu'il y a des patrouilles régulières et que «tous les jours, la police interpelle des gens». Il lance un appel aux citoyens pour qu'ils collaborent avec la police, en lui fournissant des descriptions de personnes louches ou de véhicules qu'ils soupçonnent être impliqués dans des activités illicites.

On retrouve même un matelas dans l'un des kiosques. Et il ne servirait pas qu'à dormir. Cet environnement, «malsain», pousserait un groupe à vouloir «agir par la force», prévient le syndicaliste.

Le citoyen note également qu'un groupe «accapare» l'un des kiosques du jardin pour des jeux d'argent. Le kiosque serait devenu un «klib», un «casino». Une activité qui démarrerait dès 7 heures du matin et qui serait tellement assidue que d'autres usagers n'ont plus accès au kiosque. «Tan ki pa fer nwar, sa bann dimounn-la pa alé.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.