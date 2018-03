Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - La Côte d'Ivoire et la Suisse signe une convention

La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse dans le domaine de la formation professionnelle se concrétise.

Le vendredi 23 mars 2018, a eu lieu à la Primature, la signature du partenariat entre le Secrétariat d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Iffp).

La signature de ce mémorandum d'entente de cet accord de coopération a pour objectif de renforcer la qualité de la formation et assurer l'insertion des apprenants sur le marché du travail.

Ce partenariat qui vise à soutenir le transfert du savoir-faire suisse en matière de formation professionnelle à la Côte d'Ivoire, porte sur quatre (4) axes. Notamment, le partage de connaissances et de compétences sur l'enseignement technique et la formation professionnelle par alternance et par apprentissage, ainsi que la mise en réseau pour faciliter la coopération entre les établissements professionnels suisses et ivoiriens.

Cette coopération va aider la Côte d'Ivoire dans le développement des compétences des formateurs et la mise en œuvre de curricula axés sur une approche didactique par situations caractérisée par l'accompagnement dans l'élaboration des référentiels de treize (13) métiers (Agriculture, Banque, Bâtiments et travaux publics (Btp), Commerce et Réparation automobile, Hôtellerie-Tourisme-Restauration, Industrie agro-alimentaire, Industrie mécanique et électrique, Mines et extraction, Tic... ). Ce mémorandum est conclu pour une durée de sept (7) ans correspondant au planning de notre réforme.

Pour Mamadou Touré, cette signature était importante. « Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique et de la réforme de l'enseignement professionnel que la Côte d'Ivoire s'inspire des meilleurs pays dans le monde en matière d'expérience professionnelle », a-t-il fait savoir. Assurant que toute cette réforme engagée par le gouvernement de Côte d'Ivoire et exécutée par son département se fera avec l'implication du secteur privé.

Le conseiller fédéral de la Suisse, Johann N. Schneider-Ammann, s'est réjoui de la bonne qualité des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. « Nous sommes venus confirmer à travers cette signature de coopération que nous sommes intéressés par la Côte d'Ivoire », a-t-il précisé.

Cette signature de convention fait suite à une mission d'exploration des voies de coopération effectuée par des responsables de l'Institution des hautes études de la formation professionnelle de Suisse (Iffp) qui a eu lieu en février dernier. Mais avant, Mamadou Touré et une délégation ivoirienne étaient en juin 2017 en Suisse pour s'imprégner de leurs réalités en matière de formation professionnelle.