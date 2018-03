Cote d'Ivoire: Conseil régional du Sud-Comoé - L'institution fait le bilan des projets réalisés et en cours de réalisation

En matière d'emplois, le conseil a signé plusieurs partenariats et conventions avec des structures nationales, régionales et internationales. Dans ce contexte 100 permis ont été remis à des jeunes désœuvrés, ainsi qu'un fonds de garantie de 20 millions de Fcfa à des structures de microcrédits en vue du financement de 500 femmes de la région pour un montant total de 58 millions de Fcfa pour des prêts allant de 100 000 à 300 000 Fcfa.

Ainsi, selon Dr Aka Aouélé, président du conseil régional du Sud-Comoé, « dix collèges de proximité réalisés, deux cantines scolaires construites, 5214 tables-bancs livrés aux établissements scolaires de la région, plusieurs établissements scolaires ont été réhabilités dont les lycées 1 et 2 de Grand-Bassam, le collège moderne de ladite ville et bien autres » ont été réalisés au niveau de l'éducation nationale. Cent cinquante (150) prises en charges médicales et aides en vivres aux populations défavorisées.

Selon le bilan présenté aux cadres, aux têtes couronnées, aux populations et au corps préfectoral, le conseil régional a réalisé une centaine de projets d'un coût global de 8 milliards de Fcfa. Ces projets qui participent au développement sont axés sur l'emploi, l'éducation, la santé, les activités socioculturelles, le tourisme et le sport.

