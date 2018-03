Sénégal: Point de presse de "Dakar Women's Group", dimanche

Dakar — Le Dakar Women's Group (DWG) tient un point de presse dimanche à partir de 16h à la Grande galerie de la Place du Souvenir, en prélude à l'organisation d'une exposition d'art, annonce un communiqué reçu à l'APS.

La 16ème édition de cette exposition prévue à partir de lundi accueille plus de 60 artistes sculpteurs, peintres et photographes "d'origine sénégalaise ou ayant un lien fort avec ce pays, sont déjà bien connus et d'autres débutent sur la scène artistique".

L'objectif de l'exposition est de promouvoir les œuvres et leurs auteurs tout en recueillant des fonds pour des organismes de bienfaisance et des projets basés au Sénégal, précise la source.

Ainsi, les artistes vont contribuer à hauteur de 20% du produit des ventes de leurs créations pour financer les actions caritatives du DWG.

Les projets caritatifs du DWG incluent des écoles, des centres de santé, des orphelinats et des programmes de formation à travers tout le Sénégal. En janvier 2018 le DWG a versé plus de 25 millions de FCFA à 20 associations basées à Dakar et environs, selon le texte.