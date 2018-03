Sénégal: Davido promet un "super show" à Dakar, point final de sa tournée africaine

Dakar — Le chanteur nigérian, Davido, arrivé à Dakar ce samedi à l'aube, a promis de faire "un super show" pour clôturer sa tournée africaine dénommée "30 billion africa tour" qui selon lui, "s'est bien passée".

"Je suis très content d'être là pour la deuxième fois, (...), j'aime bien le Sénégal où j'ai beaucoup d'amis (... ), la tournée s'est bien passée, le Niger, c'était super, mais je veux que Dakar soit l'apothéose", a dit l'artiste lors d'une rencontre avec la presse.

Il avait à ses côtés le rappeur Didier Awadi, l'un des promoteurs de ce concert, et Guy Constant Neza, le directeur Afrique francophone du bureau live de "Sony music".

La star de "l'afrofusion" nigérian va donner un concert ce soir au Monument de la renaissance de Dakar avec en première partie le groupe de rap de Guinée Conakry "Degg J Force 3" (la vérité force 3 en wolof) de Ablaye et Moussa Mbaye d'origine sénégalaise et le chanteur sénégalais Wally Seck.

"Je suis très content de partager la scène avec +Degg J Force 3+", a déclaré Davido de son vrai nom David Adedeji Adeleke.

Dakar est le point final d'un périple qui l'a mené à Kigali, Kinshasa, Brazzaville, Douala, Niamey. Avant l'artiste avait sillonné la Sierra Léone, la Guinée Conakry, etc.

Davido a promis de faire une grosse vidéo à Dakar. "J'ai décidé de faire une grosse vidéo à Dakar que je vais shooter dans mon prochain clip", dit-il.

La hache de guerre semble être enterrée entre Davido et son compatriote chanteur Wizkid qui s'est déjà produit à Dakar en mars 2016.

"Wizkid, c'est mon frère, lors du concert à Niamey, on a chanté ensemble, il n'y a plus de problème, (...) entre hommes, on a fait la paix, c'est normal de telles tensions entre deux jeunes ambitieux, nous avons réglé cela", a expliqué l'artiste.

Né le 21 novembre 1992 à Atlanta aux USA, le chanteur nigérian Davido fait partie des jeunes artistes qui ont propulsé la musique nigériane contemporaine sur la scène internationale avec le style "Afrobeat".

L'artiste s'est fait connaitre avec son premier album "Omo Baba" en 2012. Et depuis, il fait son chemin couronné de distinctions dont deux MTV Awards, un disque de diamant avec le morceau "IF" et un disque de platine avec "Fall".