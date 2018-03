Cote d'Ivoire: Rémunération pour copie privée - Le BURIDA et le CISAC interpellent, l'Etat s'engage

Dans un discours franc et sincère, Mme Vieira a prié les autorités africaines, en général, et, singulièrement, celles de la Côte d'Ivoire d'accélérer les démarches politico-administratives pour que la rémunération pour copie privée soit une réalité. «Les lois sont votées par le parlement, mais elles ne sont pas encore mises en vigueur.

«C'est un outil de lutte contre la précarité des artistes», complète son collègue du Burkina Faso, M. Bara Wahabou. Ce dernier va plus loin et précise que, grâce à la rémunération pour copie privée, les politiques publiques peuvent se doter de moyens efficaces pour faire face aux défis d'emplois de la jeunesse. Il est donc temps, martèle la Dg du Burida, pour que les Etats africains prennent leurs responsabilités face aux enjeux des droits d'auteur.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.