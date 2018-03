Sénégal: Carême - Mgr Benjamin Ndiaye préconise de "viser la performance"

Dakar — L'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye a préconisé aux fidèles de "viser la performance" dans la pratique du carême qui tire à sa fin, le comparant à "une épreuve spirituelle et sportive, un marathon spirituel".

"Quand on veut courir le marathon, on se délaisse de tout ce qui peut encombrer la course pour pouvoir vraiment viser la performance, mais ici la performance c'est le changement de cœur ", a dit Monseigneur Ndiaye dans un entretien paru samedi par le quotidien national Le Soleil.

Interrogé sur les leçons que le fidèle chrétien doit tirer du carême, il a souligné la nécessité de "s'ouvrir à Dieu, accueillir sa Parole, laisser cette parole pénétrer dans les cœurs et transformer notre vie et en faire des Hommes nouveaux qui communient avec Dieu et leurs frères".

"Plus on est en lien avec Dieu plus cela doit se traduire dans une relation fraternelle d'affection vis-à-vis des autres et des services", a t -il fait valoir.

"(...) La meilleure manière d'aimer Dieu c'est de l'Aimer à travers notre prochain", a assuré l'Archevêque.

Sur la cohabitation interreligieuse, l'Archevêque a fait part "d'une grande paix intérieure, la confiance et la reconnaissance aux ancêtres et anciens qui ont su bâtir une communauté sur un socle de convivialité, de respect mutuel".

"C'est à nous de continuer à préserver ce legs pour les générations futures", a t -il ajouté, rendant ainsi grâce à Dieu pour "cette entente qui est au cœur du ciment social".

Sur l'extrémisme religieux, Mgr Benjamin Ndiaye a estimé que "c'est une menace qui concerne tout le monde".

"Je ne vois pas au nom de quoi le Dieu d'amour qui nous a créés peut nous inspirer d'avoir de la haine, d'être habité par un extrémisme irrespectueux vis-à- vis des autres pour s'en prendre à nos prochains", a t -il souligné.

L'Archevêque de Dakar a bouclé une visite pastorale de 4 jours dans la Commune des Parcelles Assainies où il résidait à la Paroisse Marie Immaculée.