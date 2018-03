Cote d'Ivoire: Elections sénatoriales - Des observateurs se félicitent du bon déroulement du scrutin à Bouaké

Le président du Conseil régional, les maires, conseillers municipaux et conseillers régionaux de la région de Gbêkê sont appelé aux urnes, ce samedi 24 mars 2018 pour élire les sénateurs. Des consultations importantes, en ce sens que celle-ci procurent aux futures élus à la fois le caractère légal et légitime pour mieux participer au développement de leur localité respectives.

A 13 heures, les observateurs et le ministre Sidi Tiémoko Touré ne notent aucune anomalie. Ce, tant dans le déroulement du scrutin et la mise à disposition du matériel électoral. Ils sont au total 310 électeurs dans la région de Gbêkê qui compte quatre (4) départements et huit (8) communes.

Dans la région de Gbêkê, ce sont deux listes qui s'affrontent. La liste du RHDP composée de Dr Paul Dakuyo et Kouadio Kouadio Nestor et la liste indépendante « S'unir pour convaincre et gagner » composée de l'ex-ministre, Alain Cocauthrey et Koumoin Réné, maire de Diabo.

Notons que cette élection sénatoriale, la première du genre en Côte d'Ivoire concerne 7000 électeurs dans les 33 centres de vote sur l'ensemble du territoire national.