Algérie: Islam Slimani apte contre l'Iran ?

D'après Le Buteur, Slimani serait d'attaque et aurait échangé avec le sélectionneur des Fennecs, Rabah Madjer, en ce qui concerne sa disponibilité à jouer cette rencontre. Slimani, il faut le rappeler, est autorisé par le staff médical de Nawcastle à jouer à partir du 24 mars. Ce qui lui donne la possibilité d'être aligné contre l'Iran. Voilà pourquoi le Madjer ne l'a pas libéré comme il l'a fait pour Brahimi et Bentaleb, forfaits.

Blessé et ménagé par Newcastle, Islam Slimani a tout de même été appelé en sélection pour le compte de la journée Fifa et des deux matchs contre la Tanzanie et l'Iran. S'il n'a pas joué contre la Tanzanie, l'ancien avant-centre du Sporting Lisbonne pourrait être aligné contre les Iraniens.

