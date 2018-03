Burkina Faso: Préjuce Nakoulma - Le Burkinabé espère revenir après la trêve

S'il n'a plus disputé la moindre minute avec les Canaris depuis le 24 février et que sa dernière titularisation remonte au milieu du mois de janvier, Préjuce Nakoulma (30 ans) garde les faveurs de son sélectionneur au Burkina Faso Paulo Duarte. L'attaquant international burkinabè a évoqué sa situation compliquée au micro de nos confrères de Tout Foot Espace TV Guinée après Burkina Faso - Guinée-Bissau (2-0), jeudi à Limeil-Brévannes. « Vous allez me revoir après la trêve », a promis le joueur de 30 ans.

Waldemar Kita lui a encore montré son refus et, depuis, sa situation sportive semble stagner. Malade pendant un temps, Nakoulma ne fait aujourd'hui plus vraiment partie des plans de Claudio Ranieri.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.