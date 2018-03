Burkina Faso: Défilé de masques en ouverture de la Semaine nationale de la Culture

Pour le lancement de ses activités, l'association Vision foot et loisirs organise sous le parrainage du ministre… Plus »

La parade des masques ne peut se faire qu'en musique car le masque danse, et il danse sur fond de tambours et de flûte. Les masques ont plusieurs fonctions dans le domaine de la culture, bien sûr, mais aussi dans la transmission des valeurs. Ils véhiculent un message, celui de l'importance du retour aux sources.

Au Burkina Faso, la 19ème édition de la Semaine nationale de la Culture a débuté, samedi 24 mars, à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. C'est Thomas Sankara qui l'avait lancée, en 1983, pour mettre à l'honneur le patrimoine culturel et traditionnel du pays. Ce festival, qui se tient tous les deux ans, est le plus important du pays après le Fespaco de Ouagadougou. Et c'est un défilé de masques qui a ouvert la manifestation.

