Congo-Kinshasa: Un contrat avec Dubaï Port World pour la construction du port de Banana

Plusieurs sources estiment que le contrat vaudrait plus d'un milliard de dollars mais aucune des deux parties n'a voulu avancer de chiffres. On sait néanmoins que dans ce projet, l'État congolais devra disposer de 30 pour cent au capital social, le reste devant être détenu par DP World.

José Makila, vice-Premier ministre en charge des transports et voies de communication, a rappelé que le pays ne dispose que de 37 kms de côte sur l'océan Atlantique et que le seul point en eaux profondes est l'embouchure du fleuve Congo. Selon lui, cette petite ouverture est de surcroît faiblement exploitée. Les deux ports intérieurs, Boma et Matadi, ne sont pas en eaux profondes et la faible calaison oblige tous les navires de haute mer à transiter par des ports du voisinage dont celui de Pointe Noire, au Congo Brazzaville.

Après plusieurs années d'hésitation et de discussions, la République démocratique du Congo fait un grand pas vers la construction d'un port maritime en eaux profondes. Malgré sa grande taille, le pays n'a qu'une petite possibilité pour construire ce genre d'infrastructures. Cela se fera à Banana, dans la province du Kongo central. Un contrat de collaboration a été signé, vendredi 23 mars, entre le gouvernement et la société des Emirats Arabes Unis, Dubaï Port World (DPW).

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.