Afrique de l'Ouest: Conseil des ministres de l'Uemoa - La situation économique et monétaire au menu

Le Conseil des ministres de l'Uemoa a tenu, hier, sa première session ordinaire de l'année. La rencontre a été présidée par son président Amadou Bâ. La situation économique et monétaire est au menu. L'instance a condamné les attaques terroristes perpétrées, récemment, à Ouagadougou (Burkina Faso) et à Goubé (Niger).

La première session ordinaire de l'année du Conseil des ministres de l'Uemoa s'est tenue, hier. La rencontre a été présidée par Amadou Bâ, président du Conseil. Au cours de cette session, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Selon M. Bâ, le Conseil avait à examiner, au titre de la Bceao, le rapport sur la situation économique et monétaire dans l'Uemoa au 31 décembre 2017.

Comme d'habitude, explique le ministre de l'Économie, ce document servira de base aux discussions sur l'analyse de l'état des lieux et des perspectives économiques et financières de l'Union, en vue de décider des mesures appropriées pour conforter durablement la croissance dans la zone. Les autres points portaient, entre autres, sur l'approbation des comptes de la Bceao pour l'exercice 2017, la désignation du président du Conseil pour la période allant du 1er avril au 31 mars 2020, les décisions de la réunion du Comité de politique monétaire tenue le 7 mars dernier.

Lors de cette rencontre tenue au siège de la Bceao, les attaques terroristes perpétrées, ces derniers jours, au Burkina Faso et au Niger, ont été condamnées. «Notre session intervient dans un contexte d'insécurité persistante dans notre sous-région, caractérisée par les attaques multiformes perpétrées à dix jours d'intervalle, à Ouagadougou, le 2 mars 2018, et à Goubé, près de Niamey, le 12 mars», a rappelé M. Bâ qui a condamné ces actes. «Ces attaques qui ont occasionné la mort de plusieurs soldats et civils et fait des blessés et dégâts matériels considérables, constituent des actes terroristes ignobles et lâches que nous condamnons de la manière la plus ferme», a-t-il dit.

Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan sénégalais a également rappelé le crash d'un hélicoptère militaire ralliant Ziguinchor à Dakar le 14 mars dernier ayant entrainé la mort de huit personnes et fait également de nombreux blessés. Il a, au nom du Conseil, présenté ses condoléances aux familles éplorées et transmis aux peuples frères du Burkina Faso et du Niger sa compassion et sa solidarité.