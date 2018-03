Afrique: Esclavage et traite transatlantique - l'ONU rend hommage aux victimes

« Célébrons chaque jour les succès des personnes d'ascendance africaine », a-t-il ajouté. « Et défendons avec ardeur, sans cesse et partout, la dignité de chaque être humain ».

Célébrée le 25 mars de chaque année, la Journée internationale de commémoration est l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont souffert et sont morts aux mains du système cruel de l'esclavage. Cette Journée a également pour objectif de sensibiliser le public aux dangers actuels du racisme et des préjugés.

Pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été victimes de la dramatique traite transatlantique des esclaves, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine.

A l'occasion de la Journée internationale de la commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a dénoncé cette ignominie absolue et a célébré le succès des personnes d'ascendance africaine.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.