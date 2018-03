Cote d'Ivoire: Bafing - L'union et la cohésion entre les cadres célébrées

Après la 4e édition et la première en Afrique, les 21 et 22 mars 2016, Abidjan accueille à… Plus »

Le cœur à l'unisson, les prétendus "frères et sœurs ennemis" d'hier, ont fumé publiquement, le calumet de la paix au grand bonheur de Sarra Fadika Sako, l'initiatrice de l'événement. Qui a indiqué que cette fête sportive, n'est que le début d'une série d'actions à l'effet de fédérer les forces vives dans la perspective du bien-être des populations et du développement de la région du fleuve noir (Bafing).

Il s'agit de Sarra Fadika Sako ; l'ensemble des membres du bureau du conseil régional, chapeauté par Diomandé Lassina ; Bamba Lamine, maire de Touba et Doumbia Adama dit Doum Fils, son premier adjoint ; Youssouf Dosso, premier magistrat de la commune de Ouaninou ; Bamba Anzoumana dit Marino, cadre de Touba et opérateur économique de renom. Tous, assis les uns à côtés des autres, pendant toute la cérémonie, ont donné une belle image de cohésion dans la convivialité.

