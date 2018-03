Cote d'Ivoire: Institut de sécurité maritime interrégional - Des attachés militaires français découvrent l'établissement

Une délégation d'officiers militaires français, composée en majorité d'attachés de défense en poste dans des pays d'Afrique de l'Ouest, a effectué, jeudi, une visite à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) à Yopougon.

Le déplacement avait pour objectif, pour les hôtes français, de s'imprégner du mode de fonctionnement de l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi), la dernière-née des quatre écoles de l'Arstm.

Le directeur général adjoint de l'Arstm, Jean Louis Taty Boussiana, a expliqué à ses visiteurs que l'Ismi a pour mission de former et de renforcer les capacités des cadres civils et militaires des administrations et entités privées ayant des compétences ou des activités en mer, en vue de conduire en toute efficacité les missions de sécurité, de sûreté maritimes et de protection du milieu marin. Sa zone de compétence s'étend aux 25 pays du golfe de Guinée.

A la suite du Dga, le directeur de l'Ismi, Lazare AbéAka, a fait savoir que les formations dispensées par l'établissement portent sur la sûreté maritime (piraterie, vols à main armée, lutte contre les trafics illicites), la sécurité maritime, la pêche illicite, la protection de l'environnement marin, la gestion des crises et la coordination des moyens.

Le colonel Frédéric Garnier, chef du département Afrique à la direction générale des relations internationales et de la stratégie au ministère des Affaires étrangères de France, qui conduisait la délégation des attachés de défense, s'est félicité des missions de l'Ismi. Il a pris l'engagement, au nom de ses pairs, d'expliquer aux dirigeants des pays africains (où exercent les attachés de défense) l'intérêt de former et de renforcer les capacités des personnels militaires et civils dédiés en sécurité maritime.