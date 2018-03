Cote d'Ivoire: Grève des agents de l'Anader - Le Directeur général apporte des clarifications

Après la 4e édition et la première en Afrique, les 21 et 22 mars 2016, Abidjan accueille à… Plus »

Le rendez-vous pris pour le 9 avril avec le Moddaaci pour convenir d'un échéancier d'apurement des arriérés de salaires accumulés du fait des différentes crises socio-politiques figure parmi les points qui ont fait l'objet d'accord entre les parties. Environ 600 millions de FCfa restent à payer sur plus de 1,850 milliard de FCfa initialement. Le Dg a également réitéré l'engagement de son institution à achever la liquidation des droits des retraités avant fin 2019, en commençant par les plus anciens.

Cette augmentation a atteint 18 % au niveau des agents de base, selon lui. Il a aussi relevé le rehaussement d'un sursalaire de 5 500 FCfa à tous les salariés de la catégorie E et la révision à la hausse de 5 000 FCfa des primes de logements des travailleurs des catégories E1 et R2.

