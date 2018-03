Burkina Faso: SNC - Le premier ministre Paul Kaba Thiéba donne le top de départ

C'est par trois coups du doumdoumba (le grand tambour) que le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, a ouvert la 19e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC). C'était ce samedi 24 mars 2018 dans la cuvette du stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso.

C'est parti pour la 19e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2018. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba. Une célébration marquée par la parade des délégations des 13 régions du pays plus la région autonome du Houet, suivi des acrobates de Bobo-Dioulasso, de 15 sociétés de masques, des grandes personnes de Boromo.

Le tout agrémenté par des pas de danse, des chants aussi divers des communautés dans une ambiance féérique adoubée par l'adhésion du public. Pour le premier ministre Paul Kaba Thiéba, la culture est le fondement de notre identité et des valeurs qui font le Burkina Faso. « C'est le fondement de notre vivre ensemble, de notre code vestimentaire, de notre art culinaire, de notre façon de danser, de nos mythes, de nos croyances », a-t-il déclaré.

C'est pourquoi, selon lui, il est important que nous puissions préserver ce patrimoine que nous ont légué nos devanciers, l'enrichir davantage afin de le transmettre aux générations futures. Placée sous le thème « Sauvegarde des valeurs culturelles : enjeux et défis. », cette 19e édition, de l'avis du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, accueille plus de 1300 artistes et attend près de 300 000 festivaliers.

Le thème, selon ses dires, est une interpellation individuelle et collective face à une véritable crise des valeurs qui fragilise les fondements des sociétés humaines en général et la nôtre en particulier. Le co-parrain de la présente édition, Lassiné Diawara, a déclaré que depuis plusieurs décennies, le Burkina Faso donne à la culture de façon générale et à la créativité de façon particulière, une dimension exceptionnelle en organisant chaque deux ans, la semaine culturelle.

« La SNC contribue à préserver non seulement les différentes facettes des patrimoines culturels nationaux riches et variés mais aussi à soutenir la créativité artistique de toutes les régions du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Hôte de l'évènement, le maire de Bobo-Dioulasso, Bouraima Sanou, a pris l'engagement de faire de la culture le levier du développement de la ville. Selon lui, les ressources accordées par sa commune à la culture ont été revues à la hausse. La cérémonie a pris fin par des prestations de nombreux artistes comme Habibou Sawadogo, Penda, Dez Altino, Eldji, Eunice Goulla, le malien Sidiki Diabaté.