Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - Les jeunes startups outillées

Après la 4e édition et la première en Afrique, les 21 et 22 mars 2016, Abidjan accueille à… Plus »

« C'est quelque chose de très pratique. A savoir, rencontrer des devanciers dans le domaine de l'entrepreneuriat qui vous entretiennent et vous accompagnent sur quelque chose de pratique, en termes de stratégie, de modèle économique. C'est intéressant parce que quand on commence, on a pas toutes les armes ».

Selon lui, il ne s'agit pas de séminaire classique où un formateur vient donner son cours et s'en va. Mais les participants sont mis en situation. Ils élaborent eux-mêmes leur cadre stratégique, un modèle d'affaires et un modèle de revenus. Les coaches sont là juste pour les orienter. Notons que cette formation sera sanctionnée par des documents qui vont leur servir de boussole dans leurs entreprises.

Selon Magloire N'Déhi, chargé de Programmes à la Fondation Friedrich Naumann, ce programme s'inscrit dans la nouvelle vision de cette organisation. « Depuis 2012, lorsque la Fondation est revenue en Côte d'Ivoire, après la crise qu'a connue le pays, elle s'est intéressée aux questions de l'État de droit et de droits de l'homme. Mais pour les cinq prochaines années, de nouvelles stratégies se sont ajoutées, notamment le Digital et l'entrepreneuriat », a-t-il soutenu.

