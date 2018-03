Cote d'Ivoire: Lutte contre l'hypertension artérielle - La "Fondation Cœur de grâce" sensibilise des travailleurs

Après la 4e édition et la première en Afrique, les 21 et 22 mars 2016, Abidjan accueille à… Plus »

Cette journée a été particulièrement marquée par une conférence publique sur les facteurs de risques des maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle, une séance de dépistage de l'Hta au profit des travailleurs, des consultations cardiologiques, la distribution de flyers sur l'Hta, des analyses et examens complémentaires pour les personnes identifiées comme hypertendues.

Aussi ajoute-t-elle « les travailleurs qui participent à ce programme sont dirigés vers une équipe d'enquêteurs qui administrera à chacun un questionnaire. Les paramètres anthropométriques et la pression artérielle sont mesurés. Ainsi, ceux qui seront identifiés comme hypertendus effectuent en plus des examens, des analyses complémentaires. Ce qui permettra à l'entreprise de disposer de données épidémiologiques fiables pour la lutte contre cette pathologie ».

Dans le but de lutter contre les cardiopathies en milieu professionnel, la Fondation Cœur de grâce a organisé une journée de sensibilisation et dépistage de l'hypertension artérielle chez le personnel de Saham Assurance Vie. C'était le 23 mars 2018, au sein de cette entreprise, à Abidjan-Plateau.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.