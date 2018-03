Niger: Des heurts et des interpellations lors de la manifestation interdite

Là également, le dispositif musclé de la police a été dissuasif. Très vite la police a eu le dessus avec quelques tirs de grenades lacrymogènes et des courses poursuites dans le quartier Nouveau Marché. Les pneus enflammés sur certains carrefours ont également été maîtrisés et la circulation rétablie. Au total, une dizaine de personnes ont été interpellées et gardées à l'Ecole de la police nationale, au siège de l'association Alternative Espaces Citoyens. Son secrétaire général Moussa Tchangari a été arrêté par la police. Un autre membre de la société civile a été appréhendé et pas des moindres puisqu'il s'agit de Ali Idrissa, coordinateur du Rotab Niger.

