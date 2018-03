Burkina Faso: Cyclisme - Le ministère des Sports dote la FBC et les directions régionales de vélos et véhicules

Pour l'occasion, il a également remis trois véhicules flambants neufs aux directeurs régionaux de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Sud et de l'Est. Un don dont le coût est estimé à 101.400.000 FCFA.

Le Burkina est une nation de cyclisme. La preuve, les Etalons s'imposent dans la sous-région et même au-delà. La dernière prouesse en date est la conquête du Maillot jaune au Tour international du Mali couru du 28 février au 4 Mars 2018. Pour maintenir le Burkina à ce stade, le Ministre des Sports et des loisirs, Daouda Azoupiou a décidé d'apporter sa contribution.

