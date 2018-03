Burkina Faso: Vision foot et loisirs - Faire du sport, un vecteur de cohésion sociale

Pour le lancement de ses activités, l'association Vision foot et loisirs organise sous le parrainage du ministre en charge de la Jeunesse, Smaila Ouédraogo, la 1ère édition des «J.O inter services» à Ouagadougou. Cette compétition regroupera une cinquantaine de services publics, privés et des partenaires au développement à travers le maracana de nuit, des jeux de société (pétanque, jeux de dame, cartes, ludo, scrabble etc.).

La promotion du sport interservices s'inscrit ainsi dans le cadre stratégique de cette association qui a défini la pratique régulière des activités sportives comme l'un de ses objectifs primordiaux.

Pour Narcisse Ouédraogo président de ladite association, «Une société dans laquelle est ancrée une vie sportive, développe des vertus telles que l'insertion, l'intégration, la solidarité, la sociabilité, l'égalité des chances, la santé... »

«La société a besoin du sport pour lutter contre les dérives telles que la discrimination, les violences, les incivilités et l'incivisme. Le sport reste et demeure donc un facteur de rapprochement en ce sens qu'il permet aux acteurs de se côtoyer librement», fait remarquer M. Ouédraogo.

Pour cette première édition, les vainqueurs repartiront avec des trophées et des enveloppes allant de 10.000 FCFA à 250.000 FCFA. Sur le plan de la sécurité, les organisateurs rassure qu'en plus de participer à la compétition, la police nationale et l'armée ainsi que d'autres structures ont été mis à contribution pour le bon déroulement de l'évènement.