Guinée: Dalein prévient - «On ne reculera pas au combat»

« Et en attendant il n'a qu'à nous restitués les suffrages qui nous ont été injustement volées lors de ces élections locales. Dans un certain nombre des circonscriptions, dans la mesure où nous détenons des preuves irréfutables », a-t-il sollicité.

Sur la même lancée, il exhorte également à ces activistes de la société civile de dire au chef de l'État d'arrêter de voler les suffrages de ses concurrents lors des élections pour se proclamer injustement vainqueur. Et de respecter les accords politiques et les lois de la Républiques voilà les clés de la paix.

Le leader de l'UFDG répond à ceux qu'il appel les bonnes volontés qui sont entraines de s'agiter, selon lui: « la société civile, les religieux, les diplomates et les médiateurs. Elles n'ont qu'à dire à Alpha Condé d'arrêter de tuer les citoyens guinéens et accorder l'impunité totale à ceux qui accomplissent ces actes ».

« Mais contre les mauvaises pratiques qui violent nos droits et les lois de la République. Ce combat nous devons le continuer avec plus de fermeté et de détermination. Parce que comme je le rappelé on ne reculera pas ».

