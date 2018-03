Pour autant qu'il soit sincère, on peut rendre un vibrant hommage à l'initiateur de cette requête qui dit, par cette démarche, vouloir « préserver la paix et la stabilité du pays ». Seulement, voilà ! Il faut craindre que ce ne soit là une stratégie pour ne pas dire une entourloupe destinée à retarder les échéances dans le but d'inverser les tendances au profit du candidat du parti au pouvoir. On est d'autant fondé à penser ainsi, au regard du moment choisi pour introduire ce recours demandant une enquête sur des accusations de fraudes. Pourquoi avoir attendu d'être à quelques jours du vote du second tour pour le faire ?

On a tout lieu d'assister au même scénario qu'au Libéria où suite à des soupçons de fraude, la Cour suprême avait également décidé de renvoyer sine die le second tour, le temps d'examiner avec minutie les recours introduits par l'un des candidats en lice. A la seule différence que dans le cas de la Sierra Leone, il s'agit, dit-on, d'un juriste issu du parti au pouvoir dont le porte-étendard vient en deuxième position avec 42,7% contre 43,3% pour son adversaire.

