Egypte: Présidentielle - Un seul enjeu, la participation

Faute de suspense électoral, l'enjeu sera celui de la participation, même avec un scrutin se déroulant sur trois jours. « Sissi espère au moins atteindre le niveau de participation de 2014 qui était d'un peu plus de 40 %. Comme il se présente comme le seul rempart contre le terrorisme et le chaos, il est possible que la population aille voter pour lui manifester son soutien », estime Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et spécialiste du droit contemporain des pays arabes.

Veille d'élection présidentielle en Egypte. A partir de ce lundi 26 mars et êndant trois jours, les Egyptiens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Le sortant Abdel Fattah al-Sissi brigue un second mandat de quatre ans. Un seul candidat s'est présenté face à lui.

