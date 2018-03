Afrique Australe: L'Angola participe à la réunion de la SADC à Pretoria

Cela fait six mois jour pour jour que José Eduardo dos Santos a quitté la présidence de l'Angola.… Plus »

Outre les ministres des Relations Extérieures, le Conseil des ministres intègre les titulaires des portefeuilles de l'économie et /ou Finances des 16 Etats-membres de la SADC, et se réunit deux fois par an.

Le Conseil des Ministres est l'organe qui contrôle le fonctionnement des institutions de la SADC et assure l'application des politiques et décisions prises par ce bloc économique d'Afrique Australe.

La rencontre de lundi et mardi a été précédée par les travaux des hauts fonctionnaires du Comité Permanent de la SADC et du Comité de Finances réalisés du 22 au 23 mars dans la même ville.

