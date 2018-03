Angola: L'Université lusophone rend hommage à l'Ambassadeur angolais au Portugal

Cela fait six mois jour pour jour que José Eduardo dos Santos a quitté la présidence de l'Angola.… Plus »

Pour sa part, l'ambassadeur, après avoir manifesté sa satisfaction a dit: "Recevoir cette récompense, c'est une fierté et un honneur pour moi, pour l'Ambassade et pour le pays (Angola)" .

Selon l'Université lusophone, cette reconnaissance est due à l'excellent travail effectué en tant qu'ambassadeur de l'Angola à Lisbonne et auprès de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), notamment dans le cadre du Groupe de Coopération avec le Secrétariat Exécutif de l'organisation dont il est membre co-fondateur et méritant de cette distinction.

Au cours d'une cérémonie organisée à cette occasion, dans la capitale portugaise, le diplomate angolais a reçu de l'Université une médaille d'or de reconnaissance et de mérite, soit le plus grand signe d'honneur attribué par cet établissement.

Lisbonne — Des hommages ont été rendus samedi à l'ambassadeur angolais accrédité à Lisbonne, Marcos Barricas, par l'Université Lusophone de l'Humanité et des Technologies, en reconnaissance de son travail au profit de développement et de rapprochement des peuples et des pays de langue portugaise.

