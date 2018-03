Angola: Mise en relief du partenariat entre le Gouvernement et l'Eglise Kimbaguiste

Cela fait six mois jour pour jour que José Eduardo dos Santos a quitté la présidence de l'Angola.… Plus »

"L'Angola est un pays solidaire, et ceci se justifie par la présence des représentants kimbaguistes de beaucoup de régions du monde, et en tant qu'Etat laïc, sa constitution respecte toutes les confessions religieuses reconnues dès lors qu'elles respectent aussi les lois qui régissent le pays", a-t-elle ajouté.

D'après la ministre, l'Angola est un pays de foi où vivent des hommes et des femmes de concorde, de solidarité, de paix, de dialogue et qui plaident pour la réconciliation.

Luanda — L'Etat angolais a un partenariat privilégié avec l'Eglise kimbaguiste en ce qui concerne l'éducation de la société et la recupération des valeurs morales, civiques et patriotiques, a affirmé dimanche à Luanda la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

