Cameroun: Elections sénatoriales dans un contexte de tension en zone anglophone

Au Cameroun, 10 000 conseillers municipaux sont appelés aux urnes, ce dimanche 25 mars, pour le vote des sénateurs. Le Sénat compte 100 sièges mais seuls 70 d'entre eux sont issus des urnes. Les 30 autres seront nommés plus tard, par le président Paul Biya. Le RDPC, parti au pouvoir, devrait profiter de son assise dans les conseils municipaux du pays et part donc très largement favori.

