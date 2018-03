Comores: Manifestation contre les violences envers les Comoriens de Mayotte

Kenyans et Comoriens s'affrontaient ce samedi en match amical à Marrakech au Maroc. Une rencontre qui s'est… Plus »

« Au départ, l'erreur qui a été faite c'est de donner carte blanche au gouvernement comorien, en disant qu'il soutient les actions. Ils sont jamais cohérents ces gens là. Je constate qu'il y a un discours comorien, il y a un discours français et depuis hier j'ai l'impression que le gouvernement comorien exécute plutôt le discours français alors qu'ils sont censés être en désaccord. On a un discours qu'on nous donne nous, qui sommes en Grande Comore, à Anjouan et à Mohéli, et on a un discours pour les Mahorais donc il y a une hypocrisie. »

Un rassemblement citoyen a eu lieu samedi 24 mars à Moroni sur la place de l'indépendance pour exprimer une inquiétude face à la recrudescence des violences que subit la population comorienne vivant à Mayotte. Organisé par la plateforme Femmes en politiques, il a réuni entre autres la société civile, des députés et des artistes, tous venus exprimer leur indignation face aux actes de violence et leur solidarité aux victimes.

