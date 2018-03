Angola: Modernisation de l'INAMET en perspective

Cabinda (Angola) — Des actions sont menées actuellement en vue d'assurer la modernisation de l'Institut National de Météorologie et de Géophysique, la formation de cadres et la rénovation des ressources humaines, a annoncé samedi, à Cabinda, le ministre angolais des Télécommunication et des Technologies de l'Information, José Carvalho da Rocha.

Mettre sur pied un vaste programme au niveau de l'INAMET, de façon à le rendre capable de fournir davantage d'informations aux citoyens et d'appuyer le développement socio-économique du pays, tel est l'objectif du Ministère, a précisé José Carvalho da Rocha, qui s'exprimait à l'occasion de la Journée Mondiale de la Météorologie.

Reconnaissant que le défi à relever n'était pas facile, le ministre, qui a qualifié de fondamental le secteur météorologique, a appelé tout le personnel à s'unir autour du projet.

Le gouvernant a inauguré des points publics d'internet sur les grands places publiques baptisées "Agostinho Neto" et "Rainha do Mundo", et à l'Université "11 de Novembro".

A la même occasion, il a aussi inauguré un Centre digital, à Chiazi, zone périphérique de Cabinda, chef-lieu de la province du même nom (extrême nord-ouest).