Celui-ci accuse toutefois un certain manque de franchise entre des responsables et cadres du RHDP de la région. " Ils n'ont pas joué franc jeu avec les consignes données par la direction du RHDP. C'est dommage car c'est le RHDP qui sort affaibli de cette élection", s'offusque-t-il.

310 grands électeurs ètaient inscrits, il y a eu 275 votants avec 09 bulletins nuls et 04 bulletins blancs. Le vote s'est déroulé avec dans toute la journée du samedi 24 mars, au lycée classique de Bouaké et aucun incident particulier n'a été noté. La liste de la coalition au pouvoir, le RHDP a perdu aux élections sènatoriales á Bouaké, qui viennent d'être organisées avec une différence de 52 voix (157 contre 105).

Les résultats officiels du scrutin de la région de Gbêkê donnent la liste du RHDP battu. 157 voix pour la liste indépendante (Union pour des collectivités dynamiques, espoir pour le développement local) conduite par l'ex ministre Alain Cocauthrey et Koumoin Réné, Maire de Diabo contre 105 voix pour la liste du RHDP composée de Docteur Paul Dakuyo et Kouadio Kouadio Nestor, 5ème adjoint au maire et conseiller municipal à Bouakè, soit 88,71% de suffrage exprimé.

