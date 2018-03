Congo-Brazzaville: Obangame express - L'édition 2018 caractérisée par des avancées significatives

L'exercice militaire sous-régional connaît un franc succès cette année, a estimé le chef d'état-major de la marine nationale, le capitaine de vaisseau Réné Nganongo, au cours d'une conférence de presse animée à Pointe-Noire.

Accompagné des généraux Jean Olessongo Ondaye et François Osselé, respectivement commandant de la Zone militaire de défense numéro un et directeur des opérations de l'état-major général des Forces armées congolaises, le capitaine de vaisseau Réné Nganongo a animé une conférence de presse en marge du lancement de l'exercice Obangame express. Il a montré les avancées de cet exercice, citant, entre autres, le partage rapide des informations relatives à la mer à travers les différentes marines des pays qui composent la zone A du golfe de guinée, l'usage des moyens nautiques ou patrouilleurs par les marins de ces pays, le travail en commun avec les différentes administrations qui ont des activités en mer et autres. « Par rapport aux éditions précédentes, plusieurs avancées significatives caractérisent aujourd'hui l'exercice Obangame express édition 2018. Ainsi, l'un des objectifs de cet exercice est d'activer de façon formelle la zone A du golfe de Guinée composée de la République du Congo, la République démocratique du Congo et l'Angola », a-t-il indiqué.

Pour leur part, les généraux Jean Olessongo Ondaye et François Ossele ont rappelé l'importance de l'application de la notion armée et nation au cours de l'exécution de cet exercice, conformément aux orientations et à la volonté des chefs d'État des pays du golfe de Guinée. «La République du Congo fait partie de la communauté internationale. Conformément aux engagements internationaux, il doit participer et contribuer à la sécurité collective. La prestation de la Force publique à l'égard de la nation se résume à la sécurité. Pour que cette force publique travaille convenablement, celle-ci a besoin des savoir-faire et des entraînements. Ainsi, sur le caractère civilo-militaire de cet exercice, il faut retenir que la sécurité est l'affaire de tous. Aujourd'hui, la Force publique ne peut rien faire seule. Les problèmes de défense sont liés avant tout à l'esprit de défense. Donc, ces problèmes ne sont pas seulement l'apanage des hommes en uniforme mais aussi de toute la population », ont-ils déclaré.

L'exercice Obangame express 2018 a été officiellement lancé le 21 mars, à Pointe-Noire, et s'achèvera le 29 mars. Pour cette année, le Gabon est le pays hôte de cet exercice.