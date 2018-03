Congo-Brazzaville: De jeunes entraîneurs bénéficient d'une mise à niveau

Prélude au stage de premier degré fédéral, prévu du 27 mars au 7 avril dans la ville océane, la Ligue départementale de football du Kouilou, par l'entremise de sa direction technique, a organisé des séances de recyclage à l'intention des jeunes entraîneurs non diplômés.

Plus de vingt jeunes entraîneurs de première et deuxième divisions du département ont pris part au séminaire de recyclage organisé par la Ligue. La formation a été animée respectivement par le directeur technique départemental de la Ligue de football, Éric Mavoungou, et son adjoint, Joseph Doumbé Makaya, dans le but d'aider ces jeunes à comprendre le vocabulaire du football ainsi que les règles et méthodes du métier d'entraîneur.

La direction technique a jugé nécessaire d'organiser cet atelier avant de passer au stage de formation, licence fédérale C, premier degré pour remédier à quelques lacunes constatées pendant les entraînements et les compétitions des jeunes. «Les jeunes ont des lacunes, ils confondent la vitesse et l'endurance, la technique et la tactique, il était très important de les mettre à niveau », a dit Éric Mavoungou.

Cette formation permet aux jeunes qui se sont engagés dans la carrière d'entraîneur de savoir, sur le plan physique, comment préparer la vitesse, la séance d'endurance, de technique et de tactique avant le stage du premier degré fédéral. Les frais d'inscription à ce stage sont fixés à 15 000 F CFA.