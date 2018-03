Congo-Brazzaville: Agriculture - Patrick Mbemba dévoile un biofertilisant capable d'améliorer la production

L'entrepreneur congolais va mettre sur le marché des intrants biologiques dont le « Natural », approuvé dans le perfectionnement des rendements, grâce à un partenariat signé avec une société italienne.

Patrick Mbemba sort d'une mission de travail en Italie où il vient de visiter une vingtaine d'entreprises agricoles, suite à un accord de partenariat signé le 17 octobre 2017, à Brazzaville, entre Eppavpa (entreprise de production, protection achat et vente des produits agricole), sa société, et l'entreprise italienne Agria S.R.L, spécialisée dans la fabrication des fertilisants et du matériel agricole.

Grâce à cette collaboration, il représente désormais les produits Agria au Congo et en Afrique centrale. Le projet qu'il conduit consiste en la vente des intrants et matériels agricoles de bonne qualité avec des normes européennes. Il vise à soutenir l'utilisation de biofertilisants qui permettent d'apporter une réponse concrète aux enjeux actuels, et constituent une alternative naturelle à l'utilisation d'engrais « chimiques ».

« Actuellement ,le marché des intrants au pays cause d'énormes problèmes. La majorité des intrants que nous avons n'est pas de bonne qualité. Il y a la piraterie et c'est ce qui cause des ennuis chez les agriculteurs en matière de performances », explique Patrick Mbemba.

Les produits de la société Agria qu'il va rendre disponibles dans quelques semaines au Congo, par le truchement de sa « Clinique agronomique », une espèce d'incubateur, sont utilisés par la quasi-totalité des sociétés agricoles qu'il a visitées en Italie. Parmi ces produits il y a le Natural, un biofertilisant qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays, comme au Ghana, dans le développement de la culture cacaoyère.

« Le produit Natural a été certifié par le Grit, l'institut de recherche sur le cacao au Ghana. Avant l'utilisation de ce fertilisant, le rendement à l'hectare était de 206 kg. Après son utilisation, ce rendement est passé à 801 kg à l'hectare la première année. Et la troisième année, la productivité est passée à 1447,5 kg à l'hectare », souligne Patrick Mbemba.

Les biofertilisants sont des produits composés de micro-organismes vivants, qui disposent de propriétés permettant de stimuler la croissance des plantes. Le produit Natural peut être utilisé dans toutes les cultures et va aider, selon l'entrepreneur, à développer une agriculture saine avec des rendements précis.

Le but, à en croire Patrick Mbemba, est de favoriser une meilleure productivité et d'encourager l'agriculture familiale créatrice d'emplois. L'introduction de ce produit au Congo, indique-t-il, participe à l'accompagnement de la vision du gouvernement qui va lancer le projet de l'agriculture commerciale avec son implication dans l'exigence des normes en la matière.

Agronome de formation, Patrick Mbemba est entrepreneur dans le secteur agricole. Sa société Eppavpa, située à Brazzaville, dans le deuxième arrondissement, conseille et vend des intrants et du matériel agricole. Elle assure un soutien technique aux agriculteurs et les assiste dans la rédaction des projets agricoles.