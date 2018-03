Congo-Brazzaville: Défense et sécurité - Le pays et la République tchèque relancent leur coopération

Les autorités militaires des deux pays ont eu des échanges, le 23 mars, à Brazzaville, au cours desquels elles ont pris l'engagement d'étendre leurs relations dans d'autres domaines.

Conduite par le représentant du vice-ministre de la Défense, Thomas Kopecny, une délégation tchèque a échangé avec le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général Guy Blanchard Okoï, en présence de l'ambassadeur de ce pays au Congo, Pavel Mikes, l'ensemble du haut commandement militaire ainsi que des membres du conseil de commandement de la police nationale.

Après avoir formé des cadres congolais dans les années 1980 et 1990 dans plusieurs domaines d'activités, la République tchèque envisage de mettre le cap sur la formation militaire. Ainsi, Thomas Kopecny est allé exprimer au Grand quartier général des FAC la volonté de son pays de former des ingénieurs dans plusieurs domaines militaires (armement, spécialistes de la logistique, infanterie et bien d'autres).

Selon cette délégation, la coopération qui est à relancer devrait se focaliser dans le domaine de la formation et dans les échanges afin de permettre au Congo de se perfectionner et se développer. « La République tchèque est le pays le plus industrialisé de l'Union européenne. Nous fabriquons presque tout, notre coopération ne devrait pas se limiter seulement à la livraison et à la réparation du matériel, mais également la formation », a expliqué l'ambassadeur de la République tchèque au Congo, Pavel Mikes, à sa sortie d'audience.

D'après lui, dans le cadre de la relance des relations économiques entre les deux pays, une délégation du ministère congolais de l'Agriculture a visité, en 2017, la République tchèque. En effet, ce pays voudrait investir au Congo pour impulser le secteur agricole. « Nous sommes également plus avancés dans les domaines de la technologie et des mines, donc nous pouvons apporter un savoir-faire très important au Congo, qui est un pays riche en minerais », a conclu Pavel Mikes.

Après l'agriculture, les Tchèques s'intéressent maintenant au domaine de la sécurité et de défense au Congo. Ils veulent relancer cette coopération, afin que le Congo puisse avoir davantage des cadres formés. Une initiative, sans nul doute, louable pour ce pays qui s'est lancé dans la dynamique de l'émergence et pour y arriver, il est impérieux d'avoir des cadres formés dans tous les secteurs de la vie.