Congo-Brazzaville: Marché central - Les commerçants boudent le paiement de quelques taxes

Trois mois après la signature de l'accord de Kinkala entre le gouvernement et les rebelles ninjas, la population… Plus »

La même source explique que la caution de rapatriement exigée par le Trésor public est une taxe qui permet à l'État congolais de rapatrier plus facilement le commerçant en difficulté dans son pays d'origine. « Les commerçants ne veulent pas s'acquitter de ces taxes, parce qu'ils constatent que les retraités des structures étatiques ou privées du Congo ont beaucoup de mois d'arriérés de pensions. Et ce n'est pas toujours aisé qu'un commerçant en difficulté bénéficie plus facilement de cette caution de rapatriement», indique la source. À en croire une autre source, après un bref entretien avec les autorités préfectorales, ces commerçants ont promis d'ouvrir leurs commerces.

Des commerces n'ont pas ouvert les portes en début de matinée du 23 mars, à cause d'une contestation de paiement de la taxe prélevée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour la retraite et celle dénommée caution de rapatriement prélevée par le Trésor public.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.