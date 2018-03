Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Le Professeur Makani Diaby élevée au rang d'ambassadrice du Mesrs

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Prof Bakayoko-Ly Ramata a élevé, le 15 mars 2018 à son cabinet sis au Plateau, Prof Makani Diaby, une ancienne étudiante de l'université Félix Houphouët de Cocody au rang d'ambassadrice dudit département.

Ancienne étudiante du département des lettres modernes de l'université Félix Houphouët Boigny, Professeur Makani Diaby a poursuivi ses études à Georgia State University aux Etats -Unis avant de décrocher un certificat d'excellence en matière d'enseignement supérieur. Une très belle performance qui, lui a valu cette cérémonie d'hommage où, elle a été faite ambassadrice l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, ce prix d'excellence lui a été décerné pour ses grandes qualités d'enseignant- chercheur. Un parcours que, s'est fait l'honneur de retracer Prof Bakayoko-Ly Ramata en partant de son cursus universitaire à Georgia State University où elle a soutenu sa thèse sur le thème : « Migration et Transculturalité : Genre, Sexualité et Trauma dans les Arts Visuels et les Littératures Francophones ». Et la ministre d'ajouter, qu'elle a été une brillante enseignante en langue et culture du monde et éducatrice. Lire la suite.