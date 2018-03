Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Le Palu affiche ses ambitions

Le parti aura son propre candidat au scrutin du 23 décembre et attend de la majorité présidentielle (MP) un appui conséquent au nom du deal passé en 2006 avec son autorité morale.

Qu'est-ce qui s'est concocté le 19 mars, au Palais de la nation à Kinshasa, entre le président de la République, Joseph Kabila, et le patriarche Antoine Gizenga, secrétaire général et chef du Parti lumumbiste unifié (Palu) ? Une question à laquelle le nouveau secrétaire permanent de ce parti, Wolf Kimassa, a tenté de répondre via une conférence de presse tenue le 24 mars, à leur siège.

Wolf Kimassa, qui a lu un message du patriarche Antoine Gizenga, a laissé entre que le déplacement de ce dernier vers le Palais de la nation était dicté par le principe de la « réciprocité symétrique ». Concrètement, a-t-il expliqué, la délégation du Palu est allée signifier à Joseph Kabila, en tant qu'autorité morale de la MP, un soutien tous azimuts de sa famille politique à son candidat à l'élection présidentielle prévue en décembre 2018. Quid de la réponse de l'autorité morale de la MP ? « Il nous a promis une réponse et aujourd'hui, nos rapports sont fraternels. Nous restons optimistes. Attendons d'abord et on verra », s'est-il contenté d'avancer.

Cette demande se situe dans le prolongement du deal passé le 30 septembre 2006 avec le président de la République, Joseph Kabila, qui bénéficia à l'époque d'un appui électoral du Palu au second tour de la présidentielle. En 2011, le deal fut reconduit avec les mêmes termes, consacrant de nouveau le triomphe électoral de Joseph Kabila avec le soutien du Palu. Il en découle, d'après les déclarations de Wolf Kimassa, que lors des prochaines élections attendues en décembre, la MP devrait, par jeu de réciprocité, renvoyer l'ascenseur au Palu en soutenant son candidat à la présidentielle. « Cette observation est d'une importance capitale pour la suite », a poursuivi Wolf Kimassa, tout en lâchant ce que personne n'attendait : « Le candidat potentiel du Palu, c'est Antoine Gizenga, il a les pieds et les mains pour battre campagne ». Et de rappeler que le parti est organisé et que ses structures et cellules de base sont implantées sur toute l'étendue du pays. Chacune d'elle va jouer sa partition pour baliser la voie à un triomphe électoral qu'au Palu, plus que certain selon lui.

Des alliances stratégiques pour le Palu

A ce sujet justement, Wolf Kimassa a laissé entendre que le regroupement politique en gestation « Palu et alliés » alignera aux scrutins de décembre 2018 près de cinq cents candidats députés nationaux, près de sept cents candidats députés provinciaux et un candidat président de la République. Les prétendants, a-t-il dit, devront préalablement être investis par la direction politique du regroupement Palu et alliés. Et d'ajouter que le Palu veut conclure des alliances stratégiques dans une perspective d'union de la gauche, chère à Antoine Gizenga, en faisant appel à tous les autres partis socialistes et de gauche.

Sur un autre registre, le nouveau secrétaire permanent a martelé sur l'unité et la concorde qui règnent au sein du Palu, tout en balayant d'un revers de main tout soupçon de fronde interne. La présence de Lugi Gizenga à ses côtés, lors de cette conférence de presse, revêtait une symbolique de taille, celle d'un parti uni où les querelles des hommes n'ont pas droit de cité. Adolphe Muzito autant que Mayobo sont bel et bien dans les rangs, a assuré Wolf Kimassa, minimisant la portée des contacts pris récemment par le tandem Lugi-Muzito avec quelques partis politiques de l'opposition dont le MLC et l'UNC. « Ce que le permanent Lugi a fait avec le MLC et l'UNC, c'était une simple visite. Il n'y a pas eu rapprochement, ni d'accord avec le MLC et l'UNC », a-t-il déclaré. Baptême de feu et première sortie médiatique plutôt réussie pour Wolf Kimassa.