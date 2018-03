Mali: Le premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga à Kidal, dans le bastion de l'ex-rébellion

La sécurité reste encore très précaire dans cette région. Jeudi, une attaque contre le camp de la Minusma et de la force française "Barkhane" à Kidal a fait cinq blessés légers parmi les militaires français ainsi que des dégâts matériels. La principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaida, formée en 2017 et dirigée par le chef islamiste touareg malien Iyad Ag Ghaly, a revendiqué cette attaque. L'enjeu principal pour le gouvernement malien reste donc le redéploiement de son administration dans la région de Kidal, toujours sous contrôle des bandes armées.

Dans ce contexte, la député Aïcha Maîga, fille de Kidal, fonde beaucoup d'espoir dans cette visite du Premier ministre. "Je pense que c'est une bonne chose", estime-t-elle. "C'est quand même un espoir. Un espoir du retour de la paix parce que même le gouvernement, s'il n'y a pas de paix, c'est difficile pour lui de revenir. C'est une visite attendue. D'autant plus que cela fait six ans sans avoir vu l'autorité étatique ici."

La première étape de la visite du Premier ministre malien était à Tessalit, dans le nord-est, près de la frontière algérienne, où il a passé la nuit avant de se rendre dans la ville symbolique de Kidal. L'administration malienne est absente dans cette ville depuis environ six ans. La conséquence est non seulement que les services sociaux de base sont défaillants, voire inexistants, mais par ailleurs, l'Etat malien ne contrôle plus cette région où la situation sécuritaire est laissée entre les mains de bandes armées.

C'est dans une région hostile au pouvoir de Bamako que le premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, accompagné de huit de ses ministres, a entamé une tournée dans le nord et le centre du pays. Il était jeudi à Tessalit au Nord-Est et il est arrivé ce vendredi matin à Kidal, bastion de l'ex-rébellion dans le nord. C'est sa première visite dans cette région depuis près de quatre ans. Une visite que la population espère suivie d'actes concrets de la part de l'Etat.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.