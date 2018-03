Mauritanie: L'université égyptienne al-Azhar s'implante en Mauritanie

A l'occasion de la Journée internationale de la commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite… Plus »

L'Etat mauritanien a réaffirmé ces dernières années son attachement à l'islam malékite, ashaarite et soufi, une trilogie portée par l'université d'Al-Azhar en Egypte. Une raison de plus pour justifier l'ouverture du centre parrainé par les Egyptiens.

L'intention clairement affichée par le cheikh d'Al-Azhar, c'est donc de promouvoir cette doctrine pour mieux lutter contre les courants fondamentalistes présents en Mauritanie comme ailleurs dans le Sahel. Et ce n'est pas un hasard si ce centre voit le jour à Nouakchott et pas dans une autre capitale ouest-africaine, explique le professeur d'université Yahya Ould Al-Barah : la Mauritanie est déjà connue dans le monde arabe pour la qualité de son enseignement traditionnel.

Un centre d'études islamiques régional ouest-africain va ouvrir en Mauritanie. Ce centre sera géré par la grande intsitution et autorité de l'islam sunnite, l'université Al-Azhar du Caire. C'est le grand imam d'Al-Azhar en visite en Mauritanie cette semaine qui l'a annoncé. Ce centre d'enseignement sera destiné à accueillir des étudiants des pays de la sous-région et devrait voir le jour rapidement selon les autorités mauritaniennes. Avec ce nouveau centre, la Mauritanie devrait conforter un peu plus son statut de terre d'enseignement islamique.

