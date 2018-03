Congo-Kinshasa: Journée mondiale contre la Tuberculose 2018 - Olive Lembe Kabila dévoile son engagement aux actions de lutte

Aussi, Moeti appelle tout le monde et aussi le gouvernement à accroitre le financement national de la lutte, avant de saluer la présence de la première dame à cette cérémonie qui marque un soutien indélébile de son engagement. Elle a enfin réitéré le soutien de l'OMS et de ses partenaires dans la lutte contre ce fléau en RDC.

L'occasion faisant le larron, Marie Olive Lembe Kabila a lancé un appel solennel aux mères à s'impliquer davantage contre la tuberculose par une recherche active des cas dans les familles, et ensuite par une orientation le plus vite possible vers un centre de santé le plus proche en vue d'un dépistage rapide et une prise en charge gratuite.

Marie Olive Lembe a pour ce faire indiqué qu'avec son époux, ils soutiennent l'ensemble des actions entreprises par le PNLT et par la tutelle, avant de soutenir que nul ne devrait donc être exempté dans cette lutte, et de préciser que tous nous devrions œuvrer ensemble en faveur du bien-être de nos populations».

Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie, notamment le Vice-premier ministre d'Etat en charge de l'Economie, Joseph Kapika, le ministre des Relations avec le Parlement, Lisanga Bonganga, des partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale, le SG à la Santé publique, etc.

