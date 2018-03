Congo-Kinshasa: Pprd - Ramazani Shadary à l'assaut de la Tshangu

Longtemps perçu comme arrière garde de l'Opposition, à Kinshasa, capitale de la RDC, le district de la Tshangu a été le premier coin ciblé par le nouveau secrétaire permanent du Pprd.

Déjà, Ramazani Shadary après et sa nomination et la constitution de son gouvernement de combat au PPRD avait sonné le glas. L'heure n'était plus aux discours faits dans des bureaux climatisés mais aux travaux de terrain. Ainsi, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, sous l'impulsion de son Secrétaire permanent, a tenu une matinée politique électrique dans la commune de Maluku, district de la Tshangu, samedi 24 mars 2018.

Cette première sortie officielle du chef de l'exécutif national du parti présidentiel récemment désigné par l'initiateur du Pprd, le Président Joseph Kabila Kabange, a largemment été saluée dans l'opinion pour cette nouvelle approche qui s'imprime au Pprd. Présentant puis installant le comité fédéral et les comités communaux du Pprd/Tshangu, devant près de 10.000 personnes selon les chiffres des services de la commune de Maluku, Ramazani Shadary a confirmé la ferme volonté du Pprd à gagner les élections à tous les niveaux lors des joutes électorales programmées pour le 23 décembre 2018.

Par ailleurs, le Secrétaire permanent du Pprd a taclé Moïse Katumbi qui selon le magazine Jeune Afrique, a détenu la nationalité italienne jusqu'en 2017. De ce fait, selon Ramazani Shadary, Katumbi ne peut être candidat à la présidentielle. Dans son approche particulière, Emmanuel Ramazani Shadary a passé la nuit à Maluku pour mettre le cap, dimanche 25 décembre 2018, à la municipalité de la N'sele. Là, il a organisé un séminaire de formation idéologique à l'intention de nouveaux animateurs des organes de base du parti dans la Tshangu ainsi que les communaux. Cela, pour booster leur manière de revigorer le Pprd et, par ailleurs, confirmer la supériorité de ce part qui, à tout dire, voudrait le manifester lors des prochaines élections.

À l'occasion de sa première sortie de terrain, samedi 24 mars, après son accueil et une marche lui imposée de force par la population avec ses six Adjoints ainsi que les membres du comité exécutif national, Emmanuel Ramazani, lors de son speech, a fait appel à son talent oratoire pour épater les nombreuses foules des militantes et militants ainsi que d'autres acteurs majeurs de la société civile de Maluku, en particulier, de la Tshangu, en général. Abordant les questions d'actualité politique, il a invité la base du parti à se préparer aux élections et à les gagner à tous les niveaux. Emmanuel Ramazani shadary s'est moqué des regroupements politiques fantaisistes qui se forment en dehors du pays, avec des promesses de vendre le Congo à 100 millards de dollars. Allusion faite au projet chimérique de Moïse Katumbi à qui Ramazani Shadary a donné une leçon de l'État civil sous les applaudissements des foules.

« Nous allons gagner ici et nous allons avoir tous les sièges ici. Car, Maluku est une commune totalement acquise au Pprd, a dit Ramazani Shadary, avant de présenter officiellement les nouveaux animateurs des organes statutaires du parti, notamment le secrétaire exécutif fédéral, Papy Empiana, et les Exécutifs communaux. Profitant de la circonstance, le chef de l'exécutif national du Pprd, a exhorté ses camarades au retour aux fondamentaux statutaires du Pprd notamment les organes de base reconnus par les textes du parti en lieu en lieu et place des organes trop personnalisés . Le cas des cellules de base qui doivent être le socle de l'enracinement du parti présidentiel.

Soucieux d'être à l'écoute du peuple, le Secrétaire permanent du Pprd et son équipe ont établi leur quartier général à Maluku pour quelques jours de travail à la base. D'où, ont-ils passé nuit dans ce recoin de Kinshasa. Par ailleurs, il sied de signaler que lors de la matinée politique de samedi, au nombre des notables de Maluku, plusieurs chefs coutumiers et leaders d'opinion et de la société civile étaient présents.

Dimanche politique

Après l'installation des animateurs des organes de base du Pprd à Maluku, dans la Tshangu, le SP du Pprd, Emmanuel Ramazani a, dimanche, fait le déplacement pour la commune de la N'Sele, deuxième étape de sa mission l'itinerance à l'Est de Kinshasa. «Le parti cher à Joseph Kabila Kabange tient à démontrer sa supériorité numérique et stratégique pour gagner les élections à tous les niveaux», confient les services de communication du Pprd.

Dans le cadre du renforcement des capacités de ces animateurs des organes de base installés , le SP du Pprd a organisé un séminaire de formation idéologue à leur intention de . Les orientations sur le fonctionnement du parti et la bataille électorale ont été données par le SP à ses camarades. Il a également appelé la base militante de la Tshangu à bannir la peur et à adapter les méthodes de lutte politique aux enjeux contextuels. C' était en présence de ses 6 Adjoints et Secrétaires Exécutifs nationaux présents dans la délégation. Il faut noter que cette mission d'itinerance devra se poursuivre dans d'autres districts de la Ville-province de Kinshasa. Donc, ce n'est que le commencement de ce tour de force signé Ramazani Shadary.