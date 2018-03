Congo-Kinshasa: L'adresse du cardinal Monsengwo à la jeunesse congolaise

« Jeunes de Kinshasa, l'avenir du pays est entre vos mains. L'avenir du pays vous appartient ! » Dans un stade Tata Raphaël plein pour la messe des Rameaux dimanche, le cardinal-archevêque de Kinshasa a interpellé la conscience de la jeunesse sur sa participation à la marche du pays.

« Certes, vous avez le droit de reprocher aux aînés et aux hommes politiques d'avoir sacrifié votre génération, vous avez raison de reprocher aux politiciens et à la classe dirigeante de notre pays d'avoir échoué », a dit le cardinal Monsengwo Laurent Pasinya, s'adressant aux jeunes de Kinshasa.

« Qu'entendez-vous faire pour redresser la barre ? » Sans attendre la réponse, le cardinal-archevêque a poursuivi : « le pays a besoin des jeunes dans les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle, religieuse. Il ne faut pas attendre les jeunes cadres universitaires qui ont préféré l'Europe ou l'Amérique, attendant de venir cueillir les fruits des peines et des sacrifices, des risques et de la sueur des autres. »

Le prélat a alors invité les jeunes restés au pays à avoir des fortes convictions personnelles, à mettre la main à la charrue, à la machette et à la houe pour que le Congo ne soit plus dans cette situation de misère. Et l'Eglise est prête à les y aider, a conclu Laurent Monsengwo Pasinya.